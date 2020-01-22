الـPPS: يجب إرساء ديمقراطية حقيقية تجعل الهيئات المنتخبة صاحبة القرار الفعلي

عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء، قال حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، إنه استحضر خلال الاجتماع، الأوضاع العامة ببعض جهات البلاد، خاصة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية وظروف عيش المواطنات والمواطنين في الجهات.
وتحدث الحزب في بلاغ له، عن الجهات “التي لم تستفد بالقدر الكافي من المجهودات التنموية المبذولة وما تعانيه، جراء ذلك، من عزلة وتهميش وتعمق للتفاوتات المجالية”.
وأوضح الحزب، أنه “ما فتئ يشدد على ضرورة تدارك التفاوتات المجالية، من خلال سياسات عمومية ناجعة وقائمة على التضامن في مختلف المجالات”، مضيفا، “يجب أن يكون المدخل إلى ذلك، هو إرساء ديمقراطية محلية حقيقية تقطع مع التردد في جعل الهيئات المنتخبة المحلية والجهوية المعبرة عن الإرادة الشعبية هي صاحبة القرار الفعلي، و تمارس الصلاحيات والاختصاصات التي من شأنها أن تؤثر إيجابا في حياة الناس، وقادرة على الاستجابة لمطالبهم المشروعة في العيش الكريم”.
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