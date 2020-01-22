لحظات تسليم الرضيعة ياسمين التي اختطفت بمحطة أولاد زيان لوالدتها وجدتها-فيديو

أشرفت شرطية ترأس خلية للتكفل بالنساء على تسليم الرضيعة ياسمين لوالدتها وجدتها بولاية الأمن بالدار البيضاء، ليلة اول أمس الاثنين.

ونشرت مديرية الأمن شريط فيديو، على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “توتير” يوثق لحظة تسليم الرضيعة ياسمين لوالدتها وجدتها، بولاية الأمن بالدار البيضاء.

وأضافت مديرية أن لحظات تسليم الرضيعة التي تعرضت إلى الاختطاف أكثر من 15 يوما، من طرف سيدة تمتهن التسول، كانت مفعمة بالفرحة.

وأوضحت أن الفيديو المذكور يوثق “لجوانب إنسانية من عمل الشرطة المعبأة لخدمة المواطنين”، بحسب تعبيرها.

وقال خال ياسمين، في حديثه مع “اليوم 24″، إن الرضيعة في صحة جيدة، وانه تم القبض على السيدة التي اختطفتها بمكناس.

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تمكنت مصالح الأمن في الدارالبيضاء ومكناس، أول أمس الاثنين، من العثور على الرضيعة ياسمين التي كانت موضوع بلاغ بالاختطاف.

وحسب مديرية الأمن تم توقيف المشتبه فيها بمدينة مكناس، حيث كانت تعيش حالة التشرد بمحيط المحطة الطرقية، بعدما غادرت الدار البيضاء مباشرة بعد ارتكاب فعل الاختطاف.

ويشار إلى أن والدة ياسمين أضاعت رضيعتها، على ما يزيد 15 يوما، في محطة ولاد زيان حيث كانت متجهة إلى مدينة إيموزار، مسقط رأسها، فالتقت بسيدة هناك، تمتهن التسول، وتبادلتا أطراف الحديث بعض الوقت، وحين كانت أم ياسمين مضطرة إلى الذهاب إلى المرحاض طلبت من المتسولة الاعتناء بالرضيعة إلى حين عودتها، إلا أنها بعد ذلك فوجئت باختفاء المرأة المذكورة والرضيعة، فأغمي عليها، ودخلت في حالة انهيار.