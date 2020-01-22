طالب فريق الرجاء الرياضي، جمهوره بعدم استعمال الشهب الاصطناعية في مباريات الفريق، بسبب العقوبات المالية التي تفرضها اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، على الأندية التي تستخدم جماهيرها الشهب في مبارياتها.
ونشر الفريق الأخضر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأنصاره أرفقها بالتعليق التالي: “ندعو جماهيرنا الوفية إلى الامتناع عن استخدام الشهب الاصطناعية، حيث أن ذلك يؤدي إلى فرض عقوبات مالية على النادي”.
وتأتي “مناشدة” الرجاء لأنصاره، قبل اللقاء المؤجل عن الأسبوع الثاني عشر من البطولة الوطنية الاحترافية، والذي سيجمع مساء اليوم الأربعاء، “النسور الخضر” بمولودية وجدة، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر تجنبا لفرض عقوبات عليه.. الرجاء يطالب أنصاره بعدم استعمال الشهب الاصطناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.