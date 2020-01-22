- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماكرون يوبخ ويطرد شرطيا إسرائيليا من كنيسة في القدس والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوبيخ وطرد شرطي إسرائيلي صارخاً في وجهه من داخل كنيسة في القدس الشرقية.
طالب ماكرون عناصر الأمن الإسرائيلي باحترام المكان وقوانينه، حيث خاطب رجل أمن بنبرة حادة وبصوت مرتفع قائلا "لم يعجبني ما قمت به أمامي.. اخرج.. أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء. رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون. فليحترم الجميع القوانين".
وعقب هذه الحادثة، استذكر متابعون تصرفا مماثلا قام به الرئيس الفرنسي الراحل، جاك شيراك، عقب ملاحظته لتصرفات مضايقة قامت بها قوات الأمن الإسرائيلية خلال زيارته القدس الشرقية في 22 أكتوبر 1996.
#ماكرون يوبخ ويطرد شرطيا إسرائيليا من كنيسة في #القدس: احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون ولن تتغير معي#إرم_نيوز#macronpic.twitter.com/SHos0SPai4— إرم نيوز (@EremNews)
#ماكرون يوبخ ويطرد شرطيا إسرائيليا من كنيسة في #القدس: احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون ولن تتغير معي#إرم_نيوز #macron pic.twitter.com/SHos0SPai4— إرم نيوز (@EremNews) January 22, 2020
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماكرون يوبخ ويطرد شرطيا إسرائيليا من كنيسة في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.