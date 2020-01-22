شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 متظاهرين.. الجيش اللبناني يسيطر على مداخل «النواب» والان نبدء بالتفاصيل
أحكم الجيش اللبناني السيطرة على كل المداخل المؤدية إلى مجلس النواب، فيما تتصدى قوى مكافحة الشغب للمحتجين، في ظل عمليات كر وفر يشهدها محيط الصيفي، لجهة بيت الكتائب، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام".
فيما كشف الصليب الأحمر، عن إصابة 5 متظاهرين في محيط مجلس النواب وسط بيروت.
ويلقي المحتجون أمام مسجد محمد الأمين، الحجارة والمفرقعات النارية وقنابل "المولوتوف"، ويقابلها إطلاق القنابل المسيلة للدموع من قبل القوى الأمنية.
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