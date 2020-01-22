تحطم طائرة وسط عاصمة السلفادور

تحطمت طائرة تابعة للقوات المسلحة السلفادورية في حي بوسكيس دي لاباز بإيلوبانغو وسط سان سلفادور عاصمة السلفادور، وقتل طياراها. وذكر بيان للقوات المسلحة، أن "الطيارين روبرتو غييرمو كاسترو مارتينيز المتمتع بخبرة 17 عاما، ونيلسون إيفان سالدانيا ألفارو". وأفاد شهود عيان، بأنهم "سمعوا أصواتا عالية لمحرك طائرة، وبعدها ببضع ثوان سقطت الطائرة على شجرة في الجزء الخلفي من أحد المنازل".

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