اعلنت محافظ الديوانية، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد للمدارس فقط بسبب سوء الاحوال الجوية. وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بسبب سوء الاحوال الجوية محافظ الديوانية زهير علي الشعلان يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس وللمدارس فقط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الديوانية يقرر تعطيل الدوام يوم غد للمدارس فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.