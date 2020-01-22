بالفيديو.. غسيل الاموال والمشاهير تحذير من الخديعة

نشر الاعلامي الكويتي فيصل الحمراني مقطع فيديو في قناته على اليوتيوب تناول فيها غسيل الاموال والمشاهير. وتناول الحمراني في الفيديو طرق غسيل الاموال والتحذير من الخديعة في تفاصيلها فيما يخص المشاهير.

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