الزوراء: الاخطاء القاتلة ذبحت النوارس وسط اشادة اوزبكية

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2020-01-22 | 17:49
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علقت ادارة نادي الزوراء، على الخسارة امام بونديودكور الاوزبكي في الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.
وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "الزوراء قدم مستويات كبيرة خلال المباراة رغم خسارته بنتيجة اربعة اهداف وهذا ليس مبرراً لخسارة النوارس ولكن هذه الحقيقة".
واضاف ان "النتيجة لا تعكس الاداء، فبحسب موقع الاتحاد الاسيوي الزوراء كان هو المستحوذ بنسبة 53% مقابل 47% لبونديوكور، الفريق الاوزبكي حصل على اربعة اهداف من 5 هجمات فقط، بينما الزوراء خلق 9 فرص وسجل واحدة".
وعن اجواء الوفد، اكد رشيد أن "الاجواء طبيعية في وفد النوارس، والاعلام الاوزبكي تواجد في مقر الوفد واثنى على اداء الفريق رغم الخسارة"، مشيراً إلى أن "الاخطاء القاتلة تسببت بخسارة الفريق".
وسيعود النوارس الى ارض الوطن يوم غدٍ الخميس.
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