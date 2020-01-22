كشف وزير النقل عبد الله لعيبي، الاربعاء، أن وزارته تروم بعد زيادة التخصيصات المالية الى عدد من التقاعدات هي القاعدة البحرية المتقدمة التي ستوفر الحماية للقناة الملاحية وميناء الفاو الكبير بعد تشغيل المرحلة الاولى منه.
ونقلت الوزارة عن لعيبي قوله، إن "التعاقدات التي تروم الوزارة تنفيذها بعد زيادة التخصيصات المالية هي القاعدة البحرية المتقدمة التي ستوفر الحماية للقناة الملاحية والميناء بعد تشغيل المرحلة الاولى منه ، وعقد ارصفة الحاويات للميناء وكذلك عقد انشاء الطريق الرابط بين مينائي الفاو وام قصر وانشاء نفق خور الزبير وحفر حوض ميناء الفاو الكبير والقناة الملاحية".
وأعرب لعيبي، "عن تقديره لجهود وزارة التخطيط ودوائرها المعنية في مشروع الفاو الكبير، والإجراءات التي وجه بها السيد وزير التخطيط خلال اللقاء، مؤكداً أهميتها في توفير متطلبات العمل اللازمة للتنفيذ، مبيناً بذلك أهمية المشروع استراتيجياً للعراق والمنطقة؛ باعتباره سيكون من بين أكبر عشرة موانئ في العالم من حيث المناولات التي ستبلغ نحو مليوني حاوية سنوياً"، موضحاً أن "المرحلة الأخيرة من المشروع ستضم 46 رصيفاً للحاويات، و16 رصيفاً آخر للبضائع الفل، و20 رصيفاً للبضائع العامة، و6 أرصفة للمشتقات النفطية".
من جانبه، أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، بحسب البيان، أن "ميناء الفاو الكبير يجب ان يتحول الى قصة نجاح عراقية نفخر بها، حيث سيعزز الوجود الجيوسياسي للعراق"، مشيرا الى ان "ما تحقق خلال هذا العام في ميناء الفاو يعادل اضعاف من تم انجازه خلال الاعوام السابقة منذ ان بدء العمل به عام 2012".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يكشف عن التعاقدات التي تروم الوزارة تنفيذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.