وزير النقل يكشف عن التعاقدات التي تروم الوزارة تنفيذها

وقالت وزارة النقل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير النقل عبد الله لعيبي التقى، اليوم، وزير التخطيط نوري صباح الدليمي لبحث زيادة التخصيصات المالية المحددة للتعاقدات الخاصة بميناء الفاو الكبير خلال الربع الأول من العام 2020، وذلك بحضور وكيل وزارة التخطيط ومدير عام الموانئ العراقية ومدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة النقل ومدير هيئة ميناء الفاو الكبير".ونقلت الوزارة عن لعيبي قوله، إن "التعاقدات التي تروم الوزارة تنفيذها بعد زيادة التخصيصات المالية هي القاعدة البحرية المتقدمة التي ستوفر الحماية للقناة الملاحية والميناء بعد تشغيل المرحلة الاولى منه ، وعقد ارصفة الحاويات للميناء وكذلك عقد انشاء الطريق الرابط بين مينائي الفاو وام قصر وانشاء نفق خور الزبير وحفر حوض ميناء الفاو الكبير والقناة الملاحية".

وأعرب لعيبي، "عن تقديره لجهود وزارة التخطيط ودوائرها المعنية في مشروع الفاو الكبير، والإجراءات التي وجه بها السيد وزير التخطيط خلال اللقاء، مؤكداً أهميتها في توفير متطلبات العمل اللازمة للتنفيذ، مبيناً بذلك أهمية المشروع استراتيجياً للعراق والمنطقة؛ باعتباره سيكون من بين أكبر عشرة موانئ في العالم من حيث المناولات التي ستبلغ نحو مليوني حاوية سنوياً"، موضحاً أن "المرحلة الأخيرة من المشروع ستضم 46 رصيفاً للحاويات، و16 رصيفاً آخر للبضائع الفل، و20 رصيفاً للبضائع العامة، و6 أرصفة للمشتقات النفطية".



من جانبه، أكد وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، بحسب البيان، أن "ميناء الفاو الكبير يجب ان يتحول الى قصة نجاح عراقية نفخر بها، حيث سيعزز الوجود الجيوسياسي للعراق"، مشيرا الى ان "ما تحقق خلال هذا العام في ميناء الفاو يعادل اضعاف من تم انجازه خلال الاعوام السابقة منذ ان بدء العمل به عام 2012".