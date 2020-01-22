إصابة 21 لبنانيا خلال احتجاجات مناوئة لحكومة دياب

الاشتباكات اندلعت قرب البرلمان اللبناني- أ ف ب

أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 21 شخصا خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين على حكومة حسان دياب، وسط العاصمة بيروت.

وقال الصليب الأحمر في بيان: "إن الاشتباكات التي اندلعت، مساء الأربعاء، في محيط مجلس النواب وسط بيروت، خلفت نحو 21 جريحا نقلوا إلى المستشفيات".

وأضاف: "أنه أرسل 13 فرقة طبية إلى مكان الاشتباكات لإسعاف الجرحى، ونقل الحالات الخطيرة لمستشفيات المنطقة".

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واندلعت، الأربعاء، مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين الذين توافدوا على وسط بيروت، تلبية لدعوة الاحتجاج ورفضا لحكومة حسان دياب.

وبحسب مراسلة "العين الإخبارية"، فقد حاول بعض المتظاهرين إزالة التحصينات وتسلق البوابة الحديدية التي تؤدي لمدخل مجلس النواب، ورشقوا الأمن بالحجارة، وقاموا بحرق صورة لرئيس الحكومة حسان دياب، وحملوا لافتة كبيرة منددة بمجلس النواب.

وهو ما ردت عليه الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وقالت قوى الأمن عبر حسابها على "تويتر" إنها تعرضت للرشق بالحجارة منذ اللحظات الأولى لوصول مثيري الشغب إلى مكان التظاهر وسط بيروت، لذلك تطلب منهم وقف الاعتداءات وعدم الاقتراب من السياج الشائك حفاظا على سلامتهم.

ودعت قوى الأمن مجددا "جميع المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".