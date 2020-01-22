مقتل امرأة وجرح 6 بقصف حوثي على مأرب اليمنية

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العين الإخبارية - عدنالأربعاء 2020/1/22 09:37 م بتوقيت أبوظبي
طفل يمني أصيب في قصف سابق لمليشيا الحوثي- أرشيفية
قتلت امرأة وأصيب 6 مدنيين، مساء الأربعاء، في قصف صاروخي حوثي استهدف حيا سكنيا في مأرب، شرقي اليمن.
وقال مصدر محلي لـ" العين الإخبارية" إن صاروخا أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية، سقط على منزل في حي"الروضة" السكني بمأرب.
وأسفر القصف عن مقتل امرأة وإصابة 6 مدنيين آخرين بجروح، وفقا للمصدر.
وتزامن سقوط الصاروخ مع اعتراض الدفاعات الجوية في الجيش اليمني، لطائرتين حوثيتين مسيرتين كانتا تحملان متفجرات لاستهداف مواقع عسكرية في مأرب.
وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق الأربعاء، إن الطائرتين كانتا تحملان متفجرات لاستهداف مواقع عسكرية قبل أن تتصدى لها الدفاعات الجوية بنجاح.
وأكد سكان محليون سماع دوي انفجارات عنيفة عقب تفجير الطائرتين المفخختين.
وكثفت مليشيا الحوثي الانقلابية من عملياتها الإرهابية على مدينة مأرب، منذ مجزرة السبت الماضي التي أسفرت عن مقتل 79 مجندا وإصابة 81 آخرين.
وتحاول المليشيا تعويض هزائمها في جبهة "نهم" شرق صنعاء، بتنفيذ هجمات إرهابية على أحياء سكنية ودور العبادة التابعة لمعسكرات الجيش اليمني في مأرب.
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