السراج يكلف "إرهابيا" بتمثيله في مفاوضات جنيف حول ليبيا

كلف فايز السراج رئيس ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" في طرابلس، إرهابيا بتمثيله ضمن لجنة للمشاركة في محادثات جنيف المرتقبة بشان الأزمة الليبية.

وتضمنت اللجنة بحسب مصادر أمنية ليبية رفيعة متطابقة، عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، والمطلوبين للأجهزة الأمنية وسجناء سابقين، من بينهم المدعو منصور بريك الحصادي، المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي.





وتقول مصادر أمنية ليبية لـ"العين الإخبارية" إن اللجنة ينتي أعضائها لجماعة الإخوان بداية من رئاستها لفوزي رجب العقاب وعضوية كل من: إبراهيم عبد العزيز صهد وعبد القادر عمر احويلي ومحمد أحمد أبو سنينة، وموسى فرج صالح، وعبد الجليل محمد الشاوش، وعلي عبد العزيز علي، وسليمان عريبي الأعمى، وعمر محمد أبو ليفة ومحمد مفتاح تكالة، وعبد الفتاح سعد حبلوس، وفتحي علي ارحومة.

وكشفت المصادر عن أن الحصادي من سكان مدينة درنة الهارب إلى تركيا كان عضوا في ما يعرف بـ"مجلس شوري ثوار درنة" المصنف داخليا وخارجيا إرهابيا، لارتباطه بتنظيم القاعدة.



وتفيد المعلومات - بحسب المصادر - بأن الحصادي شارك في مهمة نقل إرهابيي درنة إلى طرابلس بالتنسيق مع عضو المجلس الرئاسي محمد عماري الورفلي المؤيد وبقوة لما يعرف بـ"شورى مجاهدي درنة".

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ويعد مجلس شورى ثوار درنة أحد أكبر وأخطر التنظيمات الإرهابية في ليبيا ويضم تنظيات موالية لتنظيم القاعدة ومصنفة على قوائم الإرهاب أبرزها أنصار الشريعة ومليشيا أبو سليم، وقد تمكن الجيش الليبي من تحرير المدينة من هذا التنظيم الإرهابي أواخر عام 2018 إلا أن بعض عناصره قد هربت لتنضم إلى مليشيات مصراتة وطرابلس.

وتابعت المصادر إن الحصادي لديه سجل إجرامي، وسبق له أن أودع سجن بوسليم بعد أن تم القبض عليه سنة 1998 لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية حيث كان مسؤول إحدى الأسر بالتنظيم.

وأضافت المصادر أن الحصادي قيادي بتنظيم الإخوان منذ تسعينات القرن الماضي وقد سجلت ضده العديد من القضايا منها القضية رقم 254ف/ 2000، وقد تحول فيما بعد للجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة في ليبيا.

وهو أيضاً ابن عم القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم الحصادي مسؤول القاعدة في درنة، القيادي المؤسس لكتيبة أبو سليم، والقيادي بالتنظيم الإخواني عبدالمنعم علي جاب الله الحصادي المقبوض عليه في العديد من القضايا وتم الإفراج عن بتاريخ 10 يونيو 2004 بإفراج صحي كونه مصاب بالعديد من الامراض المزمنة.





ومن المقرر أن تحتضن جنيف نهاية يناير الجاري اجتماعات للأطراف السياسية الليبية، لوضع آلية لتفعيل بنود مخرجات مؤتمر برلين الدولى الأخير.

وطالبت مخرجات برلين أن تشكل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لجنة من 40 شخصا تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة –المنتهي ولايته-، و14 شخصية مستقلة تمثل كافة المدن الليبية للمشاركة في وضع آلية لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا المنعقد 19 يناير الجاري.