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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتفاق فرنسي أمريكي على هدنة في نزاع الضريبة الرقمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
الخليج 365
قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، إن فرنسا والولايات المتحدة توصلتا إلى هدنة في نزاعهما الثنائي بشأن الضريبة الرقمية، لكن ما زال يتعين عليهما الاتفاق على سبيل المضي قدمًا في محادثات من أجل اتفاق عالمي.
وأضاف لومير أنه ”اتفق مع وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في دافوس على أن فرنسا لن تُلزم الشركات بدفع ضريبتها الرقمية هذا العام، وأن منوتشين وافق على تعليق فرض رسوم جمركية انتقامية على البضائع الفرنسية“.
وأشار إلى أنه ومنوتشين سيلتقيان مجددًا غدًا الخميس لبحث الأمر
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