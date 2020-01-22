- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 9 أشخاص جراء إعصار في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020
الخليج 365
تسبب إعصار ”غلوريا“ الذي يضرب إسبانيا منذ 4 أيام، بمصرع 9 أشخاص، وإصابة أكثر من 80 آخرين، وفق إعلام محلي.
وأدت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت مناطق كاتالونيا وفالنسيا وأراغون ومرسية، إلى شلل في الحياة.
وأعلنت فرق الدفاع المدني تلقيها أكثر من 1200 مكالمة على رقم الطوارئ 112، مشيرة إلى أن الخسائر الناجمة عن الإعصار بلغت ملايين اليوروهات، دون تحديدمن جانبها، أعلنت هيئة الموانئ في إدارة الحكم الذاتي في كتالونيا أن الأضرار التي لحقت بموانئ برشلونة وتاراغونا بالإقليم بلغت 7 ملايين يورو.
وفي اليومين الماضيين، رفعت السلطات الإسبانية حالة التأهب في 33 مدينة.
ووصل إعصار ”غلوريا“ أيضا إلى ”البرانيس الشرقية“ جنوبي فرنسا، على الحدود مع إسبانيا، وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ألف منزل في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 9 أشخاص جراء إعصار في إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.