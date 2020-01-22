مصرع 9 أشخاص جراء إعصار في إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

الخليج 365

تسبب إعصار ”غلوريا“ الذي يضرب إسبانيا منذ 4 أيام، بمصرع 9 أشخاص، وإصابة أكثر من 80 آخرين، وفق إعلام محلي.

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وأدت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة والعواصف التي ضربت مناطق كاتالونيا وفالنسيا وأراغون ومرسية، إلى شلل في الحياة.

وأعلنت فرق الدفاع المدني تلقيها أكثر من 1200 مكالمة على رقم الطوارئ 112، مشيرة إلى أن الخسائر الناجمة عن الإعصار بلغت ملايين اليوروهات، دون تحديدمن جانبها، أعلنت هيئة الموانئ في إدارة الحكم الذاتي في كتالونيا أن الأضرار التي لحقت بموانئ برشلونة وتاراغونا بالإقليم بلغت 7 ملايين يورو.

وفي اليومين الماضيين، رفعت السلطات الإسبانية حالة التأهب في 33 مدينة.

ووصل إعصار ”غلوريا“ أيضا إلى ”البرانيس الشرقية“ جنوبي فرنسا، على الحدود مع إسبانيا، وتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن ألف منزل في المنطقة.