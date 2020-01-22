الفساد_القطري_في_النيبال يتصدر تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #الفساد_القطري_في_النيبال.



وكشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين، إذ كشفت مصادر عن صفقة مشبوهة بين شركة أمن قطرية مع شركة توظيف في نيبال، بإشراف من السفير القطري يوسف بن محمد الحيل، لتوظيف 600 مواطن نيبالي وتقديم راتب لكل منهم 1500 دولار شهريًّا

وقالت المصادر وفقا لـ"قطريليكس"، إن الشرطة فرضت رسوم توظيف على كل مقدم للتجنيد، تبلغ 9000 دولار، رغم أن الحكومة قد ذكرت سابقًا أنه ليس لديهم رسوم توظيف.

وأشارت المصادر، إلى أن عدد المقدمين بلغ 600 موظف، قد دفعوا بشكل جماعي رسوم التوظيف للسفير القطري، والتي تتجاوز 5 ملايين دولار أميركي فقط لبَدْء وظائفهم.

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وكانت كشفت مصادر عن أعمال القنصل القطري يوسف بن محمد الحيل لدى جمهورية نيبال عمل، المشبوهة، واستغلاله واضطهاده المواطنين النيباليين، بهدف النصب والاحتيال.

وقالت المصادر وفقا لـ"قطريليكس": إن "الحيل" عمل من خلال شركة توظيف العمالة "Sky Overseas Services"، في نيبال، على التربح الشخصي، حيث عرض لكل موظف يعمل في الشركة راتبًا شهريًّا قدره 400 دولار أميركي، لكن بعد التحقيق تم الاكتشاف أن الموظفين النيباليين كانوا يحصلون فقط على راتب 100 دولار شهريًّا بدلًا من ذلك.

وأكدت المصادر أن باقي المبلغ حصل عليه "الحيل" لحسابه الشخصي، في إطار تربحه الشخصي من وظيفته الحكومية، غير مبالٍ بالإساءة لصورة الدولة وهيبتها في نيبال.

هذا وأكد موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية، أنه في ظل تجاهُل الحكومة لتطلعات ومتطلبات الشعب، وفشلها في سداد احتياجاته، تستغل أموال النفط والشعب في الإنفاق على مشاريع الإخوان الإرهابية، ومنصاتهم المضللة.

واضاف الموقع :"أنفق تميم بن حمد أموال الخزينة القطرية على العصابة الإخوانية الهاربة من مصر، في الدوحة وأنقرة، وجاء التسريب الأخير الخاص بالمحادثات التي دارت بين المقاول المصري الهارب محمد على، والقيادي الإخواني ياسر العمدة، والذي تحدثوا فيه عن التمويلات التي تتلقاها قنوات الإخوان من قطر".

وقال الموقع :"فيما يبدو أن حرب التمويلات فضحت تمويل تميم لقيادات الإخوان لاستهداف المنطقة، وأصدر العاملون بقناة "الشرق" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والممولة من قطر، بيانًا حول ظهور أزمة مالية بالقناة، واتخاذ إدارتها قرارات تعسفية بحق بعض الشباب العاملين بها، وتدخلات الإعلامي الهارب معتز مطر، الذي يتقاضى شهرياً 60 ألف دولار."