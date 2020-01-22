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56 ألف كرتون تمور سعودية للأسر النازحة في مأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - مأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 56,250 كرتونا من التمور بمحافظة مأرب اليمنية، تستفيد منها الأسر النازحة والمحتاجة وأسر شهداء الحرب في عدد من مديريات المحافظة.

ووزع المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس مواد إيوائية شملت 3,000 بطانية للنازحين من محافظة البيضاء إلى محافظة مأرب، استفادت منها 750 أسرة، حيث تسعى السعودية ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي في عموم المحافظات والمناطق اليمنية أملا في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.

وفي السياق نفسه قدم المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 3,000 سلة غذائية في مديريات رماه وثمود والسوم بمحافظة حضرموت، استفاد منها 18,000 فرد.