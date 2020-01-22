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آل جابر وليز يبحثان دعم الجهود الإغاثية

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آل جابر وليز يبحثان دعم الجهود الإغاثية
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، سبل دعم الجهود الإغاثية، مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بالرياض طرح عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الوضع الإنساني في اليمن وكيفية رفع المعاناة عن الشعب اليمني خاصة وأن المملكة تعد أكبر مانح لخطة الاستجابة الإنسانية باليمن.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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