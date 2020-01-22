آل جابر وليز يبحثان دعم الجهود الإغاثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، سبل دعم الجهود الإغاثية، مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد بالرياض طرح عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الوضع الإنساني في اليمن وكيفية رفع المعاناة عن الشعب اليمني خاصة وأن المملكة تعد أكبر مانح لخطة الاستجابة الإنسانية باليمن.
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