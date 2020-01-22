شكرا لقرائتكم خبر

الحكومة اللبنانية الجديدة: نواجه كارثة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بيروت

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها الأول أمس برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا.

وشدد رئيس الوزراء الجديد حسان دياب على أن حكومته ليست سياسية، ووصفها بـ»حكومة إنقاذ»، معتبرا أنها «لكل اللبنانيين»، ودعا إلى «المحافظة على التعبير الديمقراطي»، كما أشاد بدعم الجيش وقوى الأمن للحفاظ على الأمن في لبنان.

Advertisements

وأقر رئيس الوزراء الجديد بأن لبنان أمام مأزق اقتصادي اجتماعي، محذرا من «كارثة» اقتصادية، مشيرا إلى «تحديات هائلة» تواجه حكومته التي وضعت المأزق المالي والاقتصادي أولوية لها.

وقال دياب في تصريحات تلاها أمين عام مجلس الوزراء، محمود مكية «نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة». وأضاف «المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد».

كما أكد دياب، في تصريحات للصحفيين أن «النهج الاقتصادي والمالي للحكومة الجديدة سيكون مختلفا كليا عن الحكومات السابقة»، إلا أنه اعتبر أن «إعفاء محافظ مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، من منصبه ليس خيارا في الوقت الحالي».