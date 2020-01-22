145 قتيلا ومصابا خلال يومين في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد
أظهرت إحصائية للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق أن 10 متظاهرين قتلوا وأصيب 135 آخرون، وجرى اعتقال 88 في خمس محافظات عراقية خلال اليومين الماضيين، وذلك خلال الاضطرابات التي رافقت المظاهرات في محافظات بغداد وديالى والبصرة وذي قار وكربلاء.
وذكر بيان للمفوضية أنها وثقت الإحصائية من خلال فرق الرصد المنتشرة في ساحات التظاهر في بغداد وعدد من المحافظات، وأوضح «قام أعداد من المتظاهرين بغلق الطرق الرئيسة التي تربط بين المحافظات وحرق الإطارات وغلق الدوائر الرسمية والمؤسسات التربوية وتعطيل عدد من المرافق العامة التي تخدم المواطنين».
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