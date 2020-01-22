شكرا لقرائتكم رئيس العراق: احترام سيادتنا أمر حاسم لاستقرار المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في تصريحات من منتدى دافوس بسويسرا، أن "احترام سيادة العراق أمر حاسم لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

ونقل التلفزيون العراقي عن صالح أهمية "إعادة ثقة العراقيين بالحكومة"، مؤكدا أن "الانتخابات المبكرة فرصة مناسبة لإنهاء الأزمة".

وكشف صالح أن "الخارجين على القانون قتلوا 600 متظاهر وسنحاسبهم".

وأشار إلى أن "إعادة الاستقرار إلى العراق وتسوية الأزمة أمور حاسمة لاستقرار المنطقة".

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وقال الرئيس العراقي إن "الدعوة لسحب القوات الأجنبية هي رد فعل على ما يعتبره الكثير من العراقيين عدم احترام لسيادتنا"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".

وأضاف: "إذا استمر الصدام بين جيراننا وحلفائنا وعدم احترام سيادتنا، سيكون من الصعب تحقيق تطلعاتنا".

وناشد العراقيين، "التعلم من دروس التجربة السورية لأنها مؤلمة جدا".

وأثنى صالح على دور المرجع الشيعي، علي السيستاني، في "قيادة العراق إلى بر الأمان".