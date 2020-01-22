شكرا لقرائتكم اليمن.. تفكيك خليتين تعملان لصالح ميليشيات الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ضبطت قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب اليمنية، الأربعاء، خليتين تعملان لصالح ميليشيات الحوثي في محيط المدينة.
وأفاد مصدر أمني لموقع "وزارة الداخلية" أن الخليتين كانتا تعملان على رصد تحركات الجيش الوطني، وتصحيح إحداثيات لصواريخ العدو.
وأضاف المصدر أن "قوات الأمن الخاص ضبطت الخليتين متلبستين وبحوزتهما خرائط إحداثيات وأجهزة اتصالات مرتبطة بميليشيات الحوثي في صرواح"، نقلا عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة.
وأكد أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة".
والسبت الماضي، استهدفت الميليشيات الحوثية مسجدا داخل معسكر للجيش في "مأرب" بصواريخ كاتيوشا، ما أسفر عن مقتل 80 على الأقل، معظمهم من العسكريين، فضلا عن سقوط نحو 150 جريحا.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. تفكيك خليتين تعملان لصالح ميليشيات الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.