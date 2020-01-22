حكومة لبنان الجديدة تعقد أول اجتماعها برئاسة ميشال عون

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة اجتماعها للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال الرئيس عون في مستهل الجلسة للوزراء، إن “مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة”.

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وأضاف عون أنه من “الضروري العمل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين إلى مستقبلهم”، مشيرا إلى أنه “سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة”.

بدوره، قال دياب إن “لبنان أمام كارثة اقتصادية ومالية ونسعى لتخفيفها على الشعب اللبناني”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الأمين العام سيعمل مع دياب من أجل دعم الإصلاحات، مؤكدا على التزام الأمم المتحدة بدعم سيادة لبنان واستقراره واستقلاله السياسي.