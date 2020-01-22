تفاصيل مخطط الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى في ذكرى 25 يناير.. تجنيد "مجموعات للخرطوش وقطع الطرق والشغب"

تسعى جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى في البلاد خلال ذكرى 25 يناير التي تحل علينا خلال أيام، لتنفيذ مخططها من خلال تجنيد بعص العناصر .

قال الإخواني أحمد الشرقاوي، أحد العناصر الإخوانية الإرهابية الذين تم القبض عليهم، إنّه عضو في جماعة الإخوان، وتلقى تكليفا هو وزملاءه من الإخوان في تركيا، بالانضمام لما يسمى بـ"الحركة الشعبية".

وأعترف الشرقاوي أنه يشرف على عمليات التدريب، متابعا: "انضممنا بالفعل للحركة، وتواصلنا مع تامر جمال الجوكر الهارب خارج مصر، وتم تكليفنا باستقطاب الشباب".

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وأضاف الشرقاوي، خلال اعترافاته أمام جهاز الأمن الوطني، أنّه كان يستقطب الشباب الذي لا يمتلك وعيا بما يحدق في مصر، وإقناعهم بأنّ حالات الانتحار في مصر تحدث بسبب الحالة الاقتصادية، وقسمنا الشباب لمجموعات، واحدة لضرب الخرطوش وأخرى لقطع الطرق وإثارة الشغب

وتابع: "كنا نقسّم هؤلاء الشباب لمجموعات، ويتم تدريبهم على التليجرام كي لا يصل الأمن إليهم، وتبدأ بعدها عملية تجهيزهم لاستخدامهم في المظاهرات، إذ إنّ هناك مجموعة لضرب الخرطوش، وأخرى لقطع الطرق، ومجموعة لإثارة الشغب".وأوضح الشرقاوي أنّه كان يوجّه الشباب بأن يكونوا على استعداد للتحرك في أي وقت، وكان يعد الشباب بأنّه سيكون لهم مستقبل كبير حال نجاح التظاهرات، مضيفا: "كنا حريصين على استقطاب شباب بعيدين عن جماعة الإخوان، وفي حال فشل الحركة يكون الإخوان بعيدا عن الصورة، ولا تحدث لهم أي مشكلات".

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان عنها اليوم، أنّ قطاع الأمن الوطني رصد معلومات تفيد بأنّ قيادات التنظيم الإخواني الهاربة في تركيا، تخطط لاستهداف وتقويض دعائم الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى في البلاد، وهدم المقدرات الاقتصادية تزامنا مع ذكرى 25 يناير، وتكليف عناصرها في الداخل لتنفيذه المخطط.