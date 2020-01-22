«هذا جزء من المجد الأمريكي».. تداول فيديو لـ بومبيو يعترف فيه بالكذب والخداع والسرقة.. ونشطاء: «هذه سيرة شيطان»

- شريف الجنيدي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وهو يعترف بممارسة "الكذب والخداع والسرقة" عندما كان مديراً لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه".

وقال بومبيو، في كلمته التي ألقاها في أبريل من العام الماضي في جامعة "آي أند إم" بولاية تكساس، إن صعوبة العمل لا ترتبط فقط بوزارة الخارجية، فأي مسئولية بما فيها رئاسة وكالة الاستخبارات لها صعوباتها.

وأضاف بومبيو أن "شعار جامعة ويست بوينت (الجامعة العسكرية التي درس فيها بومبيو) كان لا تكذب، لا تخدع، لا تنهب، ولا تتحمل الذين يرتكبون هذه الأمور".

وتابع: "لكن عندما كنت رئيساً لوكالة الاستخبارات الأمريكية كذبنا وخدعنا ونهبنا. لقد تلقينا دورات تدريبية شاملة".

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وأشار وزير الخارجية إلى أن تلك الأمور كانت جزء من المجد الأمريكي.

وحينها، ذكرت تقارير صحفية أن وسائل الإعلام الأمريكية قامت بالتعتيم على تصريحات مايك بومبيو، إلا أنها أثارت الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النشطاء إن بومبيو أثبت ان شعار الاستخبارات الأمريكية هو "الكذب والخداع والسرقة"، فيما علّق البعض قائلاً إن هذه ليست سيرة وزير للخارجية، "هذه سيرة شيطان".