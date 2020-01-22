ترند | سر إصابة خالد النبوي بأزمة قلبية.. وتفاصيل تدخل مجدي يعقوب.. وكواليس إحباط مخطط إرهابي في 25 يناير.. واجتماع عاجل للسيسي مع الدفاع والمخابرات

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، سر إصابة خالد النبوي بأزمة قلبية.. وتفاصيل تدخل مجدي يعقوب.. وآخر تطورات حالته الصحية، وكواليس اجتماع السيسي مع الدفاع والمخابرات والخارجية، وتفاصيل إحباط الأمن الوطني مخططًا لإشاعة الفوضى في ذكرى 25 يناير.. وضبط عددًا من المتورطين وكشف أسماء المنفذين.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

سر إصابة خالد النبوي بأزمة قلبية.. وتفاصيل تدخل مجدي يعقوب.. وآخر تطورات حالته الصحية

تصدر الفنان خالد النبوي، تريند مواقع التواصل، ومحرك البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد تعرضة لأزمة قلبية، الثلاثاء، ونُقل على إثرها للمستشفى.

وقالت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالد تعبان أوي ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولوا".

من جانبها، كشفت الإعلامية فريدة الشوباشي عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان، وأكدت في تصريحات نقلها موقع "في الفن"، أن حالته في تحسن، وذلك بعدما تعرض لأزمة قلبية.

وأضافت أن النبوي أجرى عملية القسطرة بمستشفى القصر العيني الفرنساوي قبل ساعات.

كواليس نقله للمستشفى

وفي سياق متصل، كشفت مصادر مقربة من خالد النبوي لصحيفة "الدستور"، أنه أغمى عليه خلال وجوده بإحدى صالات الألعاب الرياضية وكان في حالة خطرة للغاية وهو ما جعل المحيطين به ينقلونه إلى المستشفى في حدود الساعة الثانية مساءً.

وقالت المصادر إنه بعد ذهاب النبوي إلى المستشفى، تم تشخيص حالته بأنها أزمة قلبية، وأجريت له عملية قسطرة ودعامة في الشريان التاجي الأيمن، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يجري دعامة وقسطرة في الشريان التاجي الأيسر خلال اليومين المقبلين.

وبرر الأطباء الهبوط الحاد الذي تعرض له النبوي، لأسباب تكمن في عدم تناوله وجبة الغذاء بشكل جيد، وهو ما جعل جسمه لا يستجيب للتمرينات إلى أن أصيب بالأزمة القلبية.

مجدي يعقوب يتدخل

وكشف مصدر آخر أن عائلة خالد النبوي تواصلت مع الجراح العالمي الدكتور مجدى يعقوب، رئيس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، لمتابعة حالته بشكل شخصي نظرًا لخطورتها، إلا أن الطبيب العالمي لم يتواجد في مصر هذه الفترة لظروف عمله التطوعي في الخارج، وأرسل عددًا من مساعديه لمتابعة حالة الفنان.

نقيب الممثلين

وفي ذات السياق، قال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية إن النبوى "زى الفل" والحمد لله، نافيا تدهور حالته الصحية أو وفاته، بعد العملية التى أجراها وهى توسيع أحد شرايين القلب، بعدما شعر بضيق فى التنفس أثناء تواجده بأحد الفنادق لإجراء لقاء صحفى.

مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوى

وفي نفس السياق، قال الدكتور فؤاد زامل، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوى، إن الحالة الصحية للفنان مستقرة وتم اجراء قسطرة قلبية له وتحت الملاحظة لمدة 72 ساعة مقبلة، ولا يعانى من مضاعفات صحية خلال الوقت الراهن، مطمئنا بأن الحالة مستقرة ولا تدعو للقلق.

وأضاف مدير مستشفى قصر العينى فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن النبوى، وصل ظهر أمس الثلاثاء للمستشفى مصابًا بأزمة قلبية.

وأضاف زامل، أن خالد خضع لعملية قسطرة تم خلالها تركيب دعامة، مؤكدًا أن من أجرى العملية له الدكتور هشام صلاح.

يشار إلى أن النجم العالمي خالد النبوي يعرض له حالياً بدور العرض السينمائية فيلم "يوم وليلة".

ويشارك في بطولة الفيلم كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

وكانت آخر أعمال الفنان الدرامية هو مسلسل «ممالك النار»، الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، العمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج المخرج البريطانى بيتر ويبر.

كواليس اجتماع السيسي مع الدفاع والمخابرات والخارجية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات نشرها على صفحته الرسمية بالفيس بوك، إن الاجتماع تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث اطلع الرئيس على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي وجه في هذا السياق بمواصلة العمل على الحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.

Advertisements

على جانب آخر؛ تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات بشأن الإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة.

(رابط الخبر)

تفاصيل إحباط الأمن الوطني مخططًا لإشاعة الفوضى في ذكرى 25 يناير.. وضبط عددًا من المتورطين وكشف أسماء المنفذين

مازالت جماعة الإخوان الإرهابية تحاول إشاعة الفوضى في البلاد خاصة مع ذكرى ثورة 25 يناير، سواء من الداخل من خلال إطلاق الشائعات المخرضة أو من الخارج من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة؛ لتشويه مؤسسات الدولة.

قطاع الأمن الوطني

أعلنت وزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الوطني رصد معلومات تفيد بأن قيادات التنظيم الإخواني الهاربة في تركيا تخطط لاستهداف وتقويض دعائم الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى في البلاد، وهدم مقدراتها الاقتصادية تزامنا مع ذكرى 25 يناير، وتكليف عناصرها بالداخل لتنفيذه المخطط.

إثارة الشارع المصري

وأوضحت المعلومات التي رصدها قطاع الأمن الوطني، أن قيادات التنظيم الإخواني الهاربة تعمل على إثارة الشارع المصري، من خلال تكثيف الدعوات التحريضية والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة؛ لتشويه مؤسسات الدولة. حسبما نشر موقع "الوطن".

"الحركة الشعبية - الجوكر"

وأوضحت أن التنظيم استحدث كيانات إلكترونية تحت مسمى "الحركة الشعبية - الجوكر" ترتكز على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع Facebook؛ لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات، يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق تليجرام تتولى كل منها أدوارا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة، إضافة إلى عمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

لقاءات مصورة مع مواطنين وتحريفها

كما رصد قطاع الأمن الوطني أن عناصر اللجان الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان في الداخل تكثف نشاطها من خلال الترويج للأكاذيب والشائعات؛ لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبي، إضافة إلى إعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية؛ للإيحاء بوجود رأي عام مؤيد لتلك الادعاءات.

القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا

وأشارت وزارة الداخلية أن القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا، كلفت حركة "حسم" التابعة للتنظيم بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية، تمهيدا لارتكاب عمليات تستهدف شخصيات ومنشآت مهمة ودور العبادة المختلفة تزامنا مع ذكرى 25 يناير، مشيرة إلى أن الحركة بدأت تنفيذ كخططها باستهداف خفيرين نظاميين، ومواطنا تصادف وجوده في مكان الحادث بقرية كفر حصافة مركز طوخ في القليوبية.

توفر الدعم المالي اللازم للعمليات الإرهابية

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن قيادات التنظيم الإرهابي الهاربين توفر الدعم المالي اللازم للإعداد وتنفيذ المخطط من خلال استحداث وسائل لتهريب الأموال من الخارج ونقلها إلى عناصر التنظيم بالداخل عبر شركات تجارية تُستخدم كواجهة لنشاط التنظيم.

الداخلية تنجح في تحديد المتهمين

وحددت الوزارة القائمين على إدارة هذا المخطط والموجودين في تركيا أبرزهم تامر جمال محمد حسني وشهرته "عطوة كنانة"، مسؤول عن مجموعات "الجوكر"، مطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية، وهاني محمد صبري محمد إسماعيل، مسؤول عن "الحركة الشعبية"، مطلوب ضبطه في إحدى القضايا الإرهابية، وحذيفة سمير عبدالقادر السيد، مسؤول عن إدارة اللجنة الإعلامية من الخارج، محكوم عليه ومطلوب ضبطه في قضايا إرهابية.

مسئول الكيان المسلح

كما حددت أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي، مسؤول الكيان المسلح، محكوم عليه ومطلوب ضبطه في 7 قضايا إرهابية، ويحيى السيد إبراهيم موسى، مسؤول إدارة الكيان المسلح، محكوم عليه ومطلوب ضبطه في 5 قضايا إرهابية، وأحمد إبراهيم فؤاد الشوربجي، أحد مسؤولى تمويل التنظيم، مطلوب ضبطه في 4 قضايا إرهابية، وفاتن أحمد علي إسماعيل، أحد مسؤولي نقل أموال التنظيم، محكوم عليها هاربة بالسجن لمدة 10 سنوات في إحدى القضايا الإرهابية.

الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب

وأسفرت جهود المتابعة عن تحديد المجموعات الإلكترونية التي تضطلع بعمليات الاستقطاب والإعداد للقيام بأعمال الشغب، وتخريب منشآت الدولة، وضبط عدد من العناصر القائمة عليها وعُثر بحوزتهم على 14 فرد خرطوش، وكمية من طلقات الخرطوش، وماسكات الجوكر، وأقنعة بدائية واقية من الغاز، وأسلحة بيضاء ونبال لقذف الحجارة، وكميات من العوائق المسمارية لإلقائها على الأرض لتعطيل السيارات.

كما ضبطت الداخلية عناصر اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، وضبطت الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاطهم وهي "طائرة دون طيار Drone - أجهزة كمبيوتر وكاميرات تصوير وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة للتواصل مع القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية الإخوانية.

ضبط عدد من عناصر "حسم"

وضبطت قوات الأمن عددا من عناصر حركة "حسم" الإرهابية، المتورطين في هذا المخطط، ومن بينهم بعض منفذي العملية الإرهابية بمركز طوخ في القليوبية، وضبط عدد من مخازن الأسلحة والمتفجرات التي كان يجرى إعدادها لتنفيذ المخطط الإرهابي حيث عُثر على 20 سلاحا آليا، و12 بندقية خرطوش، وسلاحين متعددين، وبندقية قناصة، وقواذف RPG، وكمية من مقذوفاته وطلقاته الدافعة، و7 عبوات ناسفة شديدة الانفجار، مواد تُستخدم في تصنيع المتفجرات، أدوات تنكر وتخفي، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في هذا المخطط، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق، وجارٍ ضبط باقي العناصر الهاربة.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الوطن والمواطنين، وتدعو الشعب المصري العظيم بالحذر من الدعوات التحريضية والشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.

(رابط الخبر)