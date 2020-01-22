يقوم عدد من ​المتظاهرين​ في شارع البلدية وسط بيروت بإلقاء ​المفرقعات النارية​ والحجارة بإتجاه ​القوى الأمنية​، كما يعملون على تحطيم إشارات المرور لإستخدامها في تحطيم العوائق الحديدية التي يتواجد خلفها عناصر من و​الجيش​ والقوى الأمنية، التي يرد عناصرها بإلقاء القنابل المسيلة للدموع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتظاهرون يلقون المفرقعات النارية بإتجاه القوى الأمنية ويحطمون إشارات المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.