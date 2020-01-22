قطع طريق عام تعلبايا - سعدنايل - مستديرة زحلة - المصنع راشيا - حوش الحريمة

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أن الطرقات المقطوعة في ​البقاع​ هي : طريق عام ​تعلبايا​- تعلبايا الطريق الداخلية- مفرق ​المرج​ ​بر الياس​ - ​سعدنايل​ - مستديرة زحلة - مفرق ​الفاعور​ باتجاه درزنون جزئيا- مفرق ​المصنع​ ​راشيا​ - ​حوش الحريمة​ - غزة. إضغط للمزيد

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