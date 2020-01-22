النشرة: طريق الجية بإتجاه بيروت مقطوعة كلياً ومن بيروت بإتجاه الجنوب جزئياً

علمت "​الخليج 365​" أن الطريق المؤدي من ​الجنوب​ بإتجاه ​بيروت​ مقطوعة كلياً عند مفرق برجا، ومن بيروت بإتجاه الجنوب مقطوعة جزئياً، و​الطريق البحرية​ سالكة بشكل كامل. إضغط للمزيد

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