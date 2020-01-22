وزيرة العمل لتلفزيون النشرة: أولوليتي معالجة أزمة البطالة وتنظيم العمالة الأجنبية

أكدت وزيرة العمل لميا يمين أن "أهم المواضيع التي سأعمل عليها هي معالجة أزمة البطالة والعمل على خلق فرص عمل، وتنظيم العمالة الأجنبية".
وفي حديث لـ"تلفزيوني النشرة"، أوضحت يمين أنه "عندما طلب رئيس الحكومة حسان دياب اختصاصيين، طرح اسمي رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية على هذا الاساس، فبالتيار لديهم كفاءات، ولكن أنا لست حزبية وأنا بنت زغرتا. لدي انتمائي السياسي ولكنني لست حزبية، ولدي شكرتي وعملي".
واعتبرت أنه "بعد لقاء الوزراء رأيت أن هذه الحكومة فرصة كبيرة للبنان".
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