وزيرة العمل لتلفزيون النشرة: أولوليتي معالجة أزمة البطالة وتنظيم العمالة الأجنبية

أكدت وزيرة العمل ​لميا يمين​ أن "أهم المواضيع التي سأعمل عليها هي معالجة أزمة ​البطالة​ والعمل على خلق فرص عمل، وتنظيم العمالة الأجنبية".

وفي حديث لـ"تلفزيوني ​النشرة​"، أوضحت يمين أنه "عندما طلب رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ اختصاصيين، طرح اسمي رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ على هذا الاساس، فبالتيار لديهم كفاءات، ولكن أنا لست حزبية وأنا بنت ​زغرتا​. لدي انتمائي السياسي ولكنني لست حزبية، ولدي شكرتي وعملي".

واعتبرت أنه "بعد لقاء الوزراء رأيت أن هذه الحكومة فرصة كبيرة ل​لبنان​".