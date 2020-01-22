كتانة: نقل 12 إصابة الى مستشفيات المنطقة ومعالجة 40 حالة على الأرض

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة​، عن "نقل 12 إصابة جراء المواجهات في ​وسط بيروت​ الى ​مستشفيات​ المنطقة، كما جرى إسعاف 40 حالة على الأرض"، مشيرا الى أن "هناك 60 مسعفا و13 ​سيارة​ إسعاف على أهبة لمعالجة ونقل أي حالة".

وأوضح كتانة في حديث تلفزيوني أن "ليس كل الجرحى هم من ​المتظاهرين​ فبعضهم من ​القوى الأمنية​"، مؤكدا أن "معظم الإصابات هي ​حالات​ إغتناق أو إصابات جراء إلقاء الحجارة، ولا يوجد أي حالة خطرة".