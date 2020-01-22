كتانة: نقل 12 إصابة الى مستشفيات المنطقة ومعالجة 40 حالة على الأرض

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، عن "نقل 12 إصابة جراء المواجهات في وسط بيروت الى مستشفيات المنطقة، كما جرى إسعاف 40 حالة على الأرض"، مشيرا الى أن "هناك 60 مسعفا و13 سيارة إسعاف على أهبة لمعالجة ونقل أي حالة".
وأوضح كتانة في حديث تلفزيوني أن "ليس كل الجرحى هم من المتظاهرين فبعضهم من القوى الأمنية"، مؤكدا أن "معظم الإصابات هي حالات إغتناق أو إصابات جراء إلقاء الحجارة، ولا يوجد أي حالة خطرة".
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