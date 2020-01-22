جعجع عرض الأوضاع السياسية مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان

التقى رئيس حزب "القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، في ​معراب​، رئيس بعثة ​الإتحاد الأوروبي​ في لبنان ​رالف طراف​ يرافقه المستشار السياسي توي ويستهوف في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة إيلي الهندي وروجيه راجح. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في البلاد.

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