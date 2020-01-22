الاتحاد الأوروبي: على الحكومة أن تتصدى للتحديات الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية

اعتبر ​الاتحاد الأوروبي​ في بيان أن "الإعلان عن ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ في ​لبنان​ خطوة أساسية نحو ضمان قدرة البلاد على معالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر عليها"، مشددا على أنه "يتعيّن على ​الحكومة اللبنانية​ المقبلة أن تتصدى بسرعة للتحديات الاقتصادية الحادّة وتنفّذ إصلاحات هيكلية للاستجابة لاحتياجات ​الشعب اللبناني​ وتوقّعاته. ويجب ضمان حماية مناسبة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع".

وأكد دعم "الاتحاد الأوروبي للبنان في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مساعدته في تعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة و​مكافحة الفساد​"، مشددا على "الشراكة القوية مع لبنان وشعبه ودعمه المتواصل لاستقرار لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي".