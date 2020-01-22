وزير الصحة: سنسعى لتطوير القطاع الصحي وسنستفيد من إنجازات جبق

أكد وزير الصحة حمد حسن أن "صحة المواطن من صحة الوطن"، مشيراً إلى أن "العمل سيتكامل بين الدواء والإستشفاء، وسنسعى لتطوير القطاع الصحي".
وفي حديث تلفزيوني، اعلن حسن أنه سيستفيد من "إنجازات الوزير السابق جميل جبق في وزارة الصحة، الذي حقق الكثير من الإنجازات والتقدم".
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