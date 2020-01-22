وزير الصحة: سنسعى لتطوير القطاع الصحي وسنستفيد من إنجازات جبق

أكد وزير الصحة ​حمد حسن​ أن "صحة المواطن من صحة الوطن"، مشيراً إلى أن "العمل سيتكامل بين ​الدواء​ والإستشفاء، وسنسعى لتطوير ​القطاع الصحي​".

وفي حديث تلفزيوني، اعلن حسن أنه سيستفيد من "إنجازات الوزير السابق ​جميل جبق​ في ​وزارة الصحة​، الذي حقق الكثير من الإنجازات والتقدم".