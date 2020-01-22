وزيرة المهجرين لتلفزيون النشرة: سأضع سلم اولويات لإنهاء ملف المهجرين

أكدت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ "أنني أطلب من الثوار الذين أفهمم وأفهم أوجاعم النظر بإيجابية الى ​الحكومة​، واعطائها فرصة، وإذا رؤا أننا عدنا للمناكفات فليعودوا للشارع ويطالبوا برحيلنا".

وفي حديث لـ"تلفزيوني ​النشرة​"، أوضحت شريم أن "تمنياتي أن أكون آخر وزيرة مهجرين، ونقفل الملف بضمير مرتاح"، لافتةً الى أن "هذا هدفي، فبإقفال ملف المهجرين نكون وضعنا نقطة نهائية على الحرب".

و أشارت الى انه "لا يوجد تكنو قراط لحكومة ل​وزارة المهجرين​ اي لا يوجد اختصاص دقيق، لكن بحكم عملي بالاداة يمكنني تحديد سلم أولويات وسأحاول الوصول له، واذا حوربت بال​سياسة​ اعرف كيف أتعامل والجميع سيعلم بذلك".