أكدت وزيرة المهجرين غادة شريم "أنني أطلب من الثوار الذين أفهمم وأفهم أوجاعم النظر بإيجابية الى الحكومة، واعطائها فرصة، وإذا رؤا أننا عدنا للمناكفات فليعودوا للشارع ويطالبوا برحيلنا".
وفي حديث لـ"تلفزيوني النشرة"، أوضحت شريم أن "تمنياتي أن أكون آخر وزيرة مهجرين، ونقفل الملف بضمير مرتاح"، لافتةً الى أن "هذا هدفي، فبإقفال ملف المهجرين نكون وضعنا نقطة نهائية على الحرب".
و أشارت الى انه "لا يوجد تكنو قراط لحكومة لوزارة المهجرين اي لا يوجد اختصاص دقيق، لكن بحكم عملي بالاداة يمكنني تحديد سلم أولويات وسأحاول الوصول له، واذا حوربت بالسياسة اعرف كيف أتعامل والجميع سيعلم بذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة المهجرين لتلفزيون النشرة: سأضع سلم اولويات لإنهاء ملف المهجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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