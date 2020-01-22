أعلن ​الدفاع المدني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي،ان "سبع سيارات إسعاف تابعة له منتشرة في ​وسط بيروت​ لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين على أثر ما تشهده المنطقة من توترات أمنية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: فرقنا منتشرة ببيروت لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء المواجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.