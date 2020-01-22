قوى الأمن: توقيف اشخاص نفذوا 3 عمليات سلب بقوة السلاح في الحازمية وسد البوشرية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة أنه "بتاريخ 12/1/2020 وفي مدة ساعة تقريبا، أقدم بين 3 و5 أشخاص ملثمين مجهولي الهوية على تنفيذ 3 ​عمليات سلب​ بقوة ​السلاح​ استهدفت 3 محلات لألعاب الميسر في محلتي ​الحازمية​ و​سد البوشرية​، مستخدمين أسلحة حربية عبارة عن بندقية بومب اكشن ومسدسات، وعملوا على ضرب ​العمال​ والزبائن، وسلبوا الأموال وفروا الى جهة مجهولة".

وفي بيان لها، أشارت المديرية الى أنه "على الفور باشرت القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ اجراءاتها الميدانية، وبخاصة بعد أن أثارت هذه العمليات حالة من الذعر بين المواطنين، وتداولت ​وسائل الاعلام​ ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ​فيديو​ لتلك العمليات"، لافتةً الى أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها هذه الشعبة وبعد الكشف على مواقع ​عمليات السلب​ تبين أن عصابة واحدة نفذت العمليات المذكورة، وتوصلت الى تحديد هوية كامل أفراد العصابة، ومن بينهم:

- ش. ي. (مواليد عام 2000، لبناني)

- ع. ر. (مواليد عام 2001، سوري)

- غ. ب. (مواليد عام، 2001، لبناني)

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- ح. ع. (مواليد عام 2001، لبناني)

وهم مطلوبون للقضاء بجرائم سلب وسرقة وضرب وايذاء".

وأكدت أنه "بتاريخ 13/1/2020، وفي عملية خاطفة ومتزامنة تمكنت قوة من شعبة المعلومات من توقيفهم في مناطق: ​المكلس​، ​الدورة​ وميرنا الشالوحي، وضبطت دراجة آلية و​سيارة​ استخدمتا بعملية السلب".

وأشارت الى أنه "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ العمليات المذكورة بقوة السلاح، كما اعترفوا بتقاسم المبالغ المالية التي استحصلوا عليها من تلك العمليات وبتعاطي ​المخدرات​"، لافتةً الى أنه "أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".