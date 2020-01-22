افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا ان حراك صيدا نظم تظاهرة سلمية انطلقت من محلة البوابة الفوقا في شارع رياض الصلح الرئيسي تحت شعار "من اجل معركة التغيير المنشود ومن أجل تحقيق مطالب الشعب الاجتماعية"، مرورا بساحة النجمة وصولا الى ساحة ايليا وذلك وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني والقوى الأمنية.
ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بحكومة انقاذ انتقالية تهتف ضد الطبقية وتنصر ثورة الشعب اللبناني المحقة. وفيما أعلن "حراك صيدا"، رفضه لتشكيلة الحكومة الجديدة، واصفا إياها بـ "حكومة المحاصصة السياسية"، دعا "جميع الثوار الى استكمال المسيرة لان هذه الحكومة التي لا تمثل تطلعاتنا لن تمر".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حراك صيدا نظم تظاهرة من ساحة رياض الصلح حتى ساحة ايليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.