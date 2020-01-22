النشرة: حراك صيدا نظم تظاهرة من ساحة رياض الصلح حتى ساحة ايليا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان حراك صيدا نظم ​تظاهرة​ سلمية انطلقت من محلة البوابة الفوقا في شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي تحت شعار "من اجل معركة التغيير المنشود ومن أجل تحقيق مطالب الشعب الاجتماعية"، مرورا ب​ساحة النجمة​ وصولا الى ساحة ايليا وذلك وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني و​القوى الأمنية​.

ورفع المتظاهرون لافتات طالبت بحكومة انقاذ انتقالية تهتف ضد الطبقية وتنصر ثورة ​الشعب اللبناني​ المحقة. وفيما أعلن "حراك صيدا"، رفضه لتشكيلة ​الحكومة​ الجديدة، واصفا إياها بـ "حكومة ​المحاصصة​ السياسية"، دعا "جميع الثوار الى استكمال المسيرة لان هذه الحكومة التي لا تمثل تطلعاتنا لن تمر".