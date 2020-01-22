حسن يعقوب: المنطق ان نعطى فرصة للحكومة الجديدة

شدد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي على أن "السبب الحقيقي لانتفاضة الناس هو شعورهم ان الطبقة السياسية قد سرقتهم وكذبت عليهم واذلتهم"، مشيرا الى أن المنطق ان نعطى فرصة للحكومة الجديدة، لكن اللا منطق ان نقول انها تكنوقرط لانها تكنوسياسية بامتياز". وسأل: "لماذا الاستمرار بالكذب علنا؟سموا ​الحكومة​ باسمها، فالاصرار على نفس الاسلوب منطق فرعوني".

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