المشنوق:الانتفاضة قامت بوجه السلطة وليس لتخريب المدينة على حساب أهلها

أكّد النائب ​​نهاد المشنوق​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "مُدانٌ ومرفوض هذا ​العنف​ وتدمير أرزاق الناس في ​وسط بيروت​، فالإنتفاضة قامت بوجه ​السلطة​، وليس لتخريب المدينة على حساب أهلها وتجّارها".

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