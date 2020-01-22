أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنه "احد مثيري الشغب قام برمي مادة ​البنزين​ على مبنى ​مصرف لبنان​ وتكسير واجهة احد المصارف ولدى توجه المظاهرة الى مبنى ​جمعية المصارف​، حاول رمي عبوة اخرى، فتم توقيفه من قبل وضبط بحوزته 4 عبوات تحتوى على مادة البنزين وقنابل ​مولوتوف​ كان ينوي استخدامها في ​وسط بيروت​". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شخص رمى بنزين على مبنى مصرف لبنان وضبط بحوزته قنابل مولوتوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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