ريفي: ما جرى هو بداية نهاية زمن الإستكبار على يد اللبنانيين الأحرار

أكد الوزير السابق ​​أشرف ريفي​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ما جرى هو بداية نهاية زمن الإستكبار على يد اللبنانيين الأحرار فالتركيبات الكرتونية تنهار مع انهيارِ أسيادها".

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