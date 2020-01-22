الصليب الأحمر:5 جرحى في المواجهات ببيروت تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة

أعلن "​الصليب الأحمر اللبناني​"، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "وقوع 5 جرحى حتى ​الساعة​ تم نقلهم إلى ​مستشفيات​ المنطقة ، وتم ارسال 3 فرق دعم إلى المكان المواجهات". إضغط للمزيد

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