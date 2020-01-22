الخارجية الاسرائيلية تعرب عن سعادتها بتعيين 6 وزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة

اعربت ​وزارة الخارجية الإسرائيلية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "سعادتها بتعيين 6 وزيرات في ​الحكومة اللبنانية​ ​الجديدة​، بينهن حقيبة الدفاع التي تولتها ​زينة عكر​"، معتبرة أن "​المرأة​ مؤهلة لكل المهام، وعنصر فعال في المجتمع مثل ما هو الحال في اسرائيل حيث كانت غولدا مائير رئيسة وزراء والمرأة الاسرائيلية نشطة في الكنيست كما تتبوا مناصب وزارية".

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