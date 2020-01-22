الراعي دعا الشعب الى منح الحكومة فرصة لوضع برنامج إنقاذي وخطّة عمل

لفت ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، بعد تلاوة صلاة المسبحة الوردية على نيّة ​لبنان​ في ​كنيسة​ الصرح البطريركي في ​بكركي​، الى "أنني أصلّي اليوم مع جميع الحاضرين وأشكر الرب على ولادة ​الحكومة​ الجديدة، ونطلب أن تكون مدخلاً لحلّ جميع الأزمات التي يعاني منها لبنان، سياسياً، اقتصادياً ومعيشيًّا".

ودعا ​الشعب اللبناني​ الى أن "لا يتسرّع بالتشكيك والرفض وأن يمنح الحكومة فرصة وضع برنامج إنقاذي وخطّة عمل. ويجب على الحكومة أن تنال الثقة وتكسبها وتستحقها من الشعب اللبناني"، مشددا على أن "أعمال الشغب وتكسير الممتلكات العامة والخاصة وحرق الدواليب و​قطع الطرقات​ لا تجوز في هذه المرحلة، فلنمنح الحكومة فرصة للعمل، وإذا لم تقم بعملها فحينها يكون التظاهر والاحتجاج حقّ مشروع للحراك المدني الذي دعمناه منذ اليوم الأوّل".

وأشار الى أنه "مساء الأمس كان كلام الرئيس المكلّف ​حسان دياب​، كلاماً جميلاً خاطب فيه ​الحراك المدني​، ولكن التغيير لا يحصل بلمحة بصر، بل يحتاج بعض الوقت. علينا الحكم على اعمال الحكومة ونشاطاتها وقدرتها على الانطلاق ب​مسيرة​ جديدة تعيد الثقة الى الشعب. نحن نعاني من ازمة اقتصادية ومعيشية كبرى وعلى الحكومة ان تضع ​الدولة​ على السكة الصحيحة".

كما هنّأ الراعي الرئيس الجديد لرابطة ​كاريتاس لبنان​ الأب ​ميشال عبود الكرملي​ الذي انتُخب اليوم خلفاً للأب بول كرم.