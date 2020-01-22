قوة مكافحة الشغب تتقدم بإتجاه المتظاهرين الذين يتراجعون الى أمام مبنى النهار

تقدمت قوة كبيرة ​مكافحة الشغب​ بإتجاه ​المتظاهرين​ في شارع البلدية في ​وسط بيروت​، وسط إلقاء كثيف للقنابل الدخانية وتراجع المتظاهرين الى أمام ​مبنى النهار​ وفندق لو غراي. كما حضرت عناصر من شعبة المعلومات، وعملوا على إخراج المحتجين من أسواق بيروت وبعض المقاهي.

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