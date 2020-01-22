عميد الخارجية في "القومي السوري" عرض آخر المستجدات مع سفيرة سويسرا

التقى عميد الخارجية في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" قيصر عبيد، سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا كيرغور، وكان عرض لآخر المستجدات.
وأعربت كيرغور عن أملها بأن "يتجاوز لبنان المصاعب الاقتصادية التي يمر بها،" مؤكدة أنّ بلادها "تقف دائماً إلى جانب لبنان وشعبه، وتدعم مؤسساته واستقراره. كما أكدت الحرص على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في كل المنطقة".
من جهته اعتبر عبيد أن "موقف الدولة السويسرية الداعم للبنان هو محل تقدير، خصوصاً لجهة تقديم المساعدات"، وشدّد على "أهمية أن يكون لسويسرا دور فاعل مع دول الاتحاد الأوروبي لفك الحصار عن سورية، ودعم عودة النازحين السوريين الى مناطقهم".
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