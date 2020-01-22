عثمان لدى استقباله وفداً من المتقاعدين: التظاهر السلمي مصان بالدستور

أعلن عناصر متقاعدون من ​قوى الأمن الداخلي​، عن رفضهم أعمال ​العنف​ التي تعرض لها عناصر ​قوى الامن الداخلي​ في أثناء قيامهم بمكافحة أعمال الشغب، واستنكروا وشجبوا هذه الاعتداءات، ورفضوا تحوّل الحراك الى ساحة صراع، واعتبروا التعدي على العناصر عملًا مهينًا بحق المؤسّسة التي تحمي المواطنين.

ولدى زيارتهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​ في ثكنة الحلو،أكد ​المتقاعدون​ تضامنهم مع المؤسّسة، ورفضهم لكلّ محاولات تشويه صورة عناصرها، مستنكرين كلّ الاعتداءات على العناصر سواء أكان لفظيًّا أم جسديًّا.

وبدوره شكر اللواء عثمان المتقاعدين على ما بدر من كلام تجاه المؤسّسة الأمنية، وأكّد مجدّدًا "أنّ التظاهر السلمي مصان ب​الدستور​، وعلى كلّ ال​لبنان​يين الغيارى على حريتهم وحرية تعبيرهم ان يبقوا مثَل لبنان الديمقراطي أمام ​العالم​ سلمياً، وعليهم ان يقفوا بوجه كلّ من يحاول ضرب حراكهم وتعديله عن مساره الديمقراطي".