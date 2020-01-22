رئيس منظمة التجارة العالمية: نستبعد انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة

استبعد رئيس ​منظمة التجارة العالمية​ روبرتو أزيفيدو، أن يعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، "انسحاب بلاده من المنظمة في ​المستقبل​ القريب"، مشيرا إلى "مسائل كثيرة ترغب ​واشنطن​ بحثها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ولدى واشنطن الكثير من الموضوعات، التي ترغب بحثها مع منظمة التجارة العالمية".

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق، أن أزيفيدو سيزور واشنطن قريبا، لبحث "تغييرات مذهلة" تطال منظمة التجارة العالمية.