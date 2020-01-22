سوريا ترفض تقرير المنظمة الدولية حول الكيماوي

رفضت دمشق مجدداً مزاعم استخدام السلاح الكيماوي في دوما عام 2018، داعيةً إلى الإطلاع جيداً على تصريحات الخبير في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إيان هندرسون.
وأكدت دمشق على وجود تناقضات في تقرير رئيس مكتب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكان هندرسون قد أوضح أن نتائج تقرير المنظمة لا تتوافق مع الواقع، وتتناقض مع الخبرة الهندسية، مشككا في مصداقية التقرير النهائي.
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