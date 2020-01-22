سوريا ترفض تقرير المنظمة الدولية حول الكيماوي

رفضت دمشق مجدداً مزاعم استخدام ​السلاح​ الكيماوي في دوما عام 2018، داعيةً إلى الإطلاع جيداً على تصريحات الخبير في ​منظمة حظر الأسلحة الكيميائية​ إيان هندرسون.

وأكدت دمشق على وجود تناقضات في ​تقرير​ رئيس مكتب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكان هندرسون قد أوضح أن نتائج تقرير المنظمة لا تتوافق مع الواقع، وتتناقض مع الخبرة الهندسية، مشككا في مصداقية التقرير النهائي.